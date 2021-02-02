احتمالات سجن نافالني تؤجج الاحتجاجات

واجه زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني جلسة استماع في المحكمة، الثلاثاء، قد تنتهي بسجنه لسنوات وتثير المزيد من الاحتجاجات ضد الكرملين.

وتزعم مصلحة السجون الروسية أن نافالني انتهك شروط المراقبة لعقوبته مع وقف التنفيذ من إدانته بغسل الأموال لعام 2014 والتي رفضها لدوافع سياسية. وقد طلبت من محكمة مقاطعة سيمونوفسكي في موسكو تحويل عقوبة السجن لمدة 3 سنوات ونصف مع وقف التنفيذ إلى عقوبة يجب أن يقضيها في السجن.

دورة العلاج

قبض على نافالني البالغ من العمر 44 عامًا، وهو محقق في مكافحة الفساد وأبرز منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، في 17 يناير عند عودته من ألمانيا، حيث قضى خمسة أشهر يتعافى من تسمم بغاز الأعصاب الذي يلقي باللوم عليه الكرملين. وتنفي السلطات الروسية التهمة وتقول، على الرغم من الاختبارات التي أجرتها العديد من المعامل الأوروبية، أنها لا تملك أي دليل على أنه تسمم.

كما جادل نافالني ومحاموه بأنه بينما كان يتعافى في ألمانيا من التسمم، لم يتمكن من التسجيل لدى السلطات الروسية شخصيًا كما هو مطلوب في فترة المراقبة. كما أصر نافالني على أن حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة قد انتهكت بشكل فظ أثناء اعتقاله ووصف سجنه بأنه تحريف للعدالة.

وقال خلال جلسة الاستماع "عدت إلى موسكو بعد أن أكملت دورة العلاج". "ما الذي كان بإمكاني فعله أيضًا؟"

آلاف المحتجين

أثار سجن نافالني احتجاجات حاشدة في أنحاء روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بالإفراج عنه، ورددوا شعارات ضد بوتين. وقد اعتقلت الشرطة أكثر من 5750 شخصًا خلال مسيرات الأحد، بما في ذلك أكثر من 1900 في موسكو، وهو أكبر رقم تشهده البلاد منذ الحقبة السوفييتية. تم الإفراج عن معظمهم بعد تسليمهم أوامر استدعاء للمحكمة، ويواجهون غرامات أو أحكاما بالسجن من سبعة إلى 15 يومًا.

كما واجه عدة أشخاص منهم تهما جنائية بشأن مزاعم عنف ضد الشرطة.

دعا فريق نافالني إلى مظاهرة أخرى، الثلاثاء، خارج مبنى محكمة موسكو، لكن الشرطة تواجدت هناك، وطوقت الشوارع القريبة واعتقالات عشوائية. تم اعتقال أكثر من 230 شخصًا، وفقًا لمجموعة OVD-Info التي تراقب الاعتقالات.