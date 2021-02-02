العراق: الدفعة الأولى من لقاح «كورونا» ستصل نهاية الشهر الجاري

عربي ودولي

ع+ ع-

صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، بأن الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا ستصل إلى البلاد بنهاية الشهر الجاري.

وقال ناظم للصحفيين في مقر الحكومة العراقية: «إن الحكومة العراقية تنظر بقلق للوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم، وضرورة تقيد المواطنين والالتزام بالضوابط الصحية والتباعد، وارتداء الكمامات، ومنع التجمعات في المناسبات».

وأضاف «الآن وتيرة الجائحة كبيرة، وعلينا عدم الاطمئنان لانتشار الوباء، ونحذر من وضع جديد قد يتعرض له العراق، ما لم نلتزم بإجراءات السلامة الوطنية العراقية».

وقال المتحدث العراقي «لدينا مخاطبات مع شركات روسية وصينية، وغيرها، للحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، وان الدفعة الأولى من اللقاح ستصل إلى العراق نهاية الشهر الجاري».