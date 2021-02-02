الديمقراطيون يوجهون إلى ترامب تهمة "الخيانة"

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المدعون الديمقراطيون في محاكمة دونالد ترامب إن ما قام به الرئيس السابق قبل اقتحام الكونجرس في السادس من يناير الماضي يشكل "خيانة ذات بعد تاريخي".

وقال المدعون، في نص مرافعتهم التي نشرت اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس حرض حشداً عنيفاً على مهاجمة (مبنى) الكابيتول".

وأضافوا أن "عزمه على البقاء في السلطة بأي ثمن هو خيانة ذات بعد تاريخي"، طالبين "إدانته" في ختام هذه المحاكمة التي تبدأ في التاسع من فبراير الجاري.

كان مجلس النواب الأميركي وجه تهمة "التحريض على التمرد" إلى ترامب. وأحال المجلس الاتهام إلى مجلس الشيوخ الذي تعود إليه صلاحية محاكمة الرئيس.

واقتحم أنصار ترامب يوم 6 يناير الماضي مبنى الكابيتول بعد أن ألقى أمامهم خطاباً دعاهم فيه إلى التوجه إلى مبنى الكونجرس بينما كان أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب يعقدون جلسة للتصديق على فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر 2020.

وأدى اقتحام الكونجرس إلى فوضى عارمة ووفاة خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة.