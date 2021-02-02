المجر تتسلم أول شحنة من لقاح «سبوتنيك» ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تسلمت المجر، اليوم الثلاثاء، أول شحنة من لقاح «سبوتنيك-في» المضاد لفيروس كورونا، بعدما كانت أول دولة في الاتحاد الأوروبي ترخص للقاح الروسي.

وكتب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في صفحته على «فيسبوك»، أن «الدفعة الأولى» وصلت، مذكراً بأنه من المقرر تسلّم مليوني جرعة من اللقاح على مدى ثلاثة أشهر.

وباتت المجر أول دولة في الانحاد الأوروبي تتسلم دفعة من اللقاح لاستخدامها في حملة التطعيم العامة ضد الوباء.

وأوضح سيارتو أن «الجرعات نقلت بدون تأخير إلى المركز الوطني للصحة العامة لإجراء آخر الاختبارات الضرورية قبل أن يتمكن المجريون من الحصول عليها وفق الجدول الزمني المتفق عليه للتلقيح».

ونددت المجر مراراً بالآلية التي تعتمدها السلطات الأوروبية للحصول على اللقاحات معتبراً أنها بطيئة جداً.

وردد سيارتو الثلاثاء أن «شراء بروكسل اللقاحات بشكل مركزي فشل».

وتابع الوزير «كنا الأوائل في الاتحاد الأوروبي، لكننا لن نكون بالتأكيد الأخيرين»، مشيراً إلى «أصوات ترتفع في أوروبا للمطالبة بدراسة اللقاحين الروسي والصيني».

كانت المجر، الجمعة، أول بلد في الاتحاد الأوروبي أيضا يعطي الضوء الأخضر للقاح «سينوفارم» الصيني، معلنة أنها قدمت طلبية للحصول على خمسة ملايين جرعة.

وبات الخبراء مقتنعين بفعالية اللقاح الروسي.

وأظهرت نتائج نشرتها مجلة «ذي لانسيت» الطبية، اليوم الثلاثاء وصادق عليها خبراء مستقلون، أن لقاح «سبوتنيك-في» فعال بنسبة 91,6% ضد مرض كوفيد-19 المصحوب بعوارض.

وأعلنت روسيا أنها تلقت طلبيات مسبقة لأكثر من مليار جرعة.