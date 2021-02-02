دراسة: لقاح «سبوتنيك» ضد «كورونا» فعال بأكثر من 91%

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت نتائج نشرتها، اليوم الثلاثاء، مجلة «ذي لانسيت» الطبية وصادق عليها خبراء مستقلون أن لقاح «سبوتنيك-في» الروسي فعال بنسبة 91,6% ضد كوفيد - 19 المصحوب بعوارض.

وقال اختصاصيان بريطانيان هما البروفيسور إيان جونز وبولي روي، في تعليق مشترك ورد في دراسة «ذي لانسيت»، إن «النتائج الواردة واضحة وتمت برهنة المبدأ العلمي الذي يقوم عليه اللقاح».

وأضاف الباحثان اللذان لم يشاركا في الدراسة «هذا يعني أن لقاحاً إضافياً يمكن أن ينضم الآن إلى المعركة لخفض انتشار كوفيد - 19».

وهذه النتائج الأولى، التي جرت المصادقة على فعاليتها، تتوافق مع تأكيدات روسيا.

وبات لقاح «سبوتنيك-في» بين اللقاحات الأكثر فاعلية، إلى جانب لقاحي «فايزر-بيونتك» و«موديرنا» (95 % تقريباً) اللذين أعدا باستخدام تقنية مختلفة تقوم على الحمض النووي الريبي المرسال.

في الأسابيع الماضية، بدأت ترتفع أصوات في أوروبا لتقوم وكالة الأدوية الأوروبية بتقييم سريع للقاح «سبوتنيك-في».

والنتائج، التي نشرت في «ذي لانسيت» مصدرها آخر مرحلة من تجارب سريرية للقاح، وهي المرحلة الثالثة، التي شارك فيها حوالي 20 ألف شخص.

تلقى المشاركون في التجربة التي أجريت بين سبتمبر ونوفمبر جرعتين من اللقاح أو دواء وهميا بفارق ثلاثة أسابيع. وفي كل مرة، ترافق ذلك مع فحص للكشف عن كوفيد - 19.

من جانب آخر، واستنادا إلى حوالى ألفي حالة لأشخاص تفوق أعمارهم 60 عاما، قالت الدراسة، إن اللقاح يبدو فعالاً لدى هذه الفئة العمرية. وأخيراً، تظهر البيانات أنه يحمي بشكل جيد جداً من الأشكال المتوسطة إلى الشديدة من المرض.