قائد جيش ميانمار: الاستيلاء على السلطة كان حتمياً

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ذكر المكتب الصحفي لجيش ميانمار أن مين أونج هلاينج قائد الجيش أبلغ حكومته الجديدة، خلال أول اجتماع لها، اليوم الثلاثاء، أن استيلاء الجيش على السلطة كان حتمياً بعد احتجاجه على مزاعم بتزوير الانتخابات في العام الماضي.

واستولى الجيش على السلطة أمس الاثنين، وعزل زعيمة البلاد المنتخبة أونج سان سو تشي.

ونقل المكتب الصحفي عن هلاينج قوله: «على الرغم من طلبات الجيش المتكررة، لم يكن هناك بد من اختيار هذا المسار من أجل البلد. وحتى تشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات المرتقبة، نحن في حاجة لإدارة البلاد. وخلال حالة الطوارئ، ستكون الانتخابات ومكافحة كوفيد-19 من بين الأولويات».

ودعا حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في ميانمار، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق سراح زعيمته أونج سان سو تشي فوراً والاعتراف بفوزها في انتخابات نوفمبر الماضي، وذلك بعد يوم واحد من سيطرة الجيش على السلطة في البلاد.

ولا يزال مكان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، مجهولاً بعد مرور أكثر من 24 ساعة على اعتقالها.

وقال مسؤول بارز من حزبها، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، إنه علم أنها بصحة جيدة ولم تنقل من المكان الذي احتجزت فيه بعد تحرك الجيش ضد حكومتها.

واعتُقلت سو تشي من العاصمة نايبيداو، يوم أمس الاثنين، مع عشرات من حلفائها لكن لم يُعلن مكان احتجازها.