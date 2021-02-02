وزير الصحة: على التلقيح ألا ينسينا الإجراءات الاحترازية وسنقتني كميات أخرى من اللقاح – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - تصوير: عبد الله آيت الشريف

زار خالد آيت الطالب، وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، إحدى مراكز التلقيح، في مدينة مراكش، وذلك ضمن الزيارات الميدانية، التي يقوم بها إلى هذه المراكز في جهة مراكش – أسفي.

وفي هذا الإطار، قال خالد آيت الطالب إن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا تنطلق باحترام الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، مشددا على ضرورة إجراء الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك بالنسبة إلى المستفيدين من الجرعة الأولى.

ولفت الوزير ذاته الانتباه إلى استعداد المغرب لاقتناء كميات أخرى من اللقاح، في الأيام المقبلة، وذلك بهدف تلقيح عدد كبير من المواطنين، من أجل البلوغ إلى المناعة الجماعية ضد الفيروس.

وأوضح آيت الطالب، أن عملية التلقيح تنطلق بشكل تدريجي، مشيرا إلى استفادة كبار السن منها، باعتبارهم الفئة الإجتماعية الأكثر هشاشة، كما أضاف، أن المغرب يتوفر على 3037 مركزا للتلقيح، مبرزا أنه خلال هذه المرحلة، فتح 600 مركز صحي أبوابه من أجل هذه العملية.

