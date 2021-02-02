ميتر جيمس يقدم دروسا فنية عن بعد

جدة - عبدالحي حسين - يقدم النجم الفرنسي الكونغولي، ميتر جيمس، دروسا في الموسيقى، من خلال برنامج “la Master class de gims”، الذي يستفيد منه أي شخص هاو للغناء.

البرنامج، الذي يقدمه ميتر جيمس في حلقات، يعتمد على دروس نظرية، وتطبيقة، عن بعد، يقوم به بالشراكة مع الموقع الإلكتروني الفرنسي “the artist academy”.

ويلتقي المستفدون من دروس جيمس، مع هذا الأخير، خلال بث مباشر للإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بالدروس، التي استفادوا منها عن بعد.

وفي المقابل، وجب على الراغبين في الاستفادة من دروس مستر جيمس، أداء مبلغ 79 أورو.

ويملك ميتر جيمس، المستر في مدينة مراكش، شعبية كبيرة في فرنسا، حيث يصنف من أشهر مغنيي، وصناع الموسيقى.