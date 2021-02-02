خلال دجنبر.. أزيد من 7 ساعات تقضيها الأسر المغربية في مشاهدة القنوات الوطنية

جدة - عبدالحي حسين - كشفت أرقام صادرة عن مركز “سيوميد”، حول نسب مشاهدة المغاربة للتلفاز، في مجمل شهر دحنبر الماضي، أن الشخص البالغ عمره خمس سنوات فما فوق يشاهد التلفزة، يوميا، لمدة 3 ساعات و54 دقيقة.

وكشف، بلاغ مركز “سيوميد”، الموكل له قياس نسب مشاهدة القنوات الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن معدل مدة المشاهدة للبيوت بلغ 7 ساعات و17 الدقيقة للبيت الواحد.

وكشفت الأرقام المذكورة أن معدل مشاهدي القنوات المغربية، في كل ثانية من اليوم خلال الشهر الماضي، وصل إلى 2. 6 مليون مشاھد، وفي كل ثانية من وقت الذروة يصل إلى 7.4 مليون مشاھد.

وشاهد طوال شهر دجنبر، أكثر من 29 مليون مشاهد، على الأقل، لحظة واحدة إحدى القنوات المغربية.

تبلغ حصة الأولى من التتبع 13 في المائة، وحصة دوزيم 33,4 في المائة، فيما تبلغ حصة المغربية 1,9 في المائة، وتبلغ حصة باقي قنوات الشركة الوطنية لإذاعة والتلفزة 3,3 في المائة من مجموع اليوم.

يذكر أن القنوات الوطنیة موضوع قیاس المشاھدة، ھي: الأولى، والأولى دولیة، والقناة الثانیة، والقناة الثانیة عالمیة، والریاضیة، والمغربیة، والأمازیغیة، والسادسة.