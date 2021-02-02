تقييم علاج جديد لكورونا.. وعصابة تصنع لقاحات مزيفة فـي الصين

■ دبي تبدأ التطعيم بلقاح «أسترازينيكا»

■ المغرب يعلن تطعيم أكثر من 200 ألف

■ مصر تطعم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة منتصف فبراير

■ فلسطين وتونس ضمن أوائل المستفيدين من لقاحات «كوفاكس»

■ إيران تبدأ تطعيم مواطنيها منتصف فبراير

■ بريطانيا تبدأ فحوصات كورونا لـ80 ألفا فـي البيوت

■ تحذير من اقتحام السلطات المنازل لإجراء الفحوصات بهونج كونج

بروكسل ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

بدأت وكالة الأدوية الأوروبية تقييم عقار جديد لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد19”. وأعلنت الوكالة أن لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري تجري تقييما لعقار “ريجن ـ كوف2”، الذي يعتمد على مزيج من اثنين من الأجسام المضادة. وأفادت تقارير بأن هذا العقار الذي طورته شركتا ريجينيرون الأميركية وشركة هوفمان لاروش السويسرية، قد تم استخدامه العام الماضي في علاج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. من جهة ثانية قالت السلطات في بكين إنه تم إبلاغ الدول التي اشترت لقاحات مزيفة لفيروس كورونا من عصابة إجرامية صينية بأنها قد تكون في حوزتها جرعات مزيفة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج وين بين للإعلام بأنه حسب فهمه، فقد تم إبلاغ “الدول المعنية” بشأن اللقاحات المقلدة. وقال إن “التعاون في تطبيق القانون مع الدول المعنية سيتم تكثيفه لمنع انتشار مثل هذه الأنشطة الإجرامية”، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقد ألقت الشرطة الصينية القبض على 80 شخصا كانوا يصنعون لقاحات مزيفة لـ”كوفيد19”. ووفقا لوكالة شينخوا الرسمية للأنباء فإن العصابة كانت منذ سبتمبر تعبئ مياهًا مالحة في قوارير وتبيعها على أنها لقاحات “كوفيد19”. وأضافت الوكالة أن الشرطة داهمت عدة مواقع في أنحاء بكين وفي مدن عدة في منطقتي جيانجسو وشاندونج في شرق الصين، وضبطت فيها “أكثر من ثلاثة آلاف لقاح مزيف”. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 104 ملايين و10 آلاف و 950 حالة.

خليجيا، ذكر المكتب الإعلامي لحكومة إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إن الإمارة ستبدأ تطعيم سكانها بلقاح “أكسفورد ـ أسترازينيكا” المضاد لكورونا. وأعلن المكتب إن الشحنة الأولى من اللقاح وصلت من الهند لكنه لم يورد تفاصيل عن عدد الجرعات. وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 7 حالات وفاة و3310 إصابات جديدة بالفيروس. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المغربية أنها طعمت 200ألف و81 شخصا منذ بدء عملية التطعيم ضد فيروس كورونا. فيما أعلنت الحكومة المغربية عن تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها 13 يناير الماضي، لمدة أسبوعين إضافيين. في الأردن أبلغ 10 أشخاص بظهور أعراض جانبية عليهم بعد أن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد. وبحسب مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية فإن أبرز الأعراض هي ألم في موضع الحقن، احمرار في موضع الحقن، انتفاخ في موضع الحقن، تعب، صداع، ارتفاع في درجات الحرارة، ألم مفاصل، قشعريرة، ولفتت إلى وجود حالة واحدة عانت من صعوبة في التنفس. في مصر أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضد كورونا، منتصف شهر فبراير الجاري. وقد سجلت وزارة الصحة المصرية 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة. في السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فلسطين وتونس سوف تستفيدان من الدفعة الأولى من لقاحات كورونا التي توفرها مبادرة “كوفاكس”، حيث من المتوقع أن يحصل الفلسطينيون على 37 ألف جرعة بينما من المقرر أن تحصل تونس على 93600 جرعة. من جهته، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ مارس الماضي في الأراضي الفلسطينية لشهر جديد في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

دوليا، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن التطعيم ضد فيروس كورونا في بلاده سيبدأ في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري. من جهتها بدأت بريطانيا حملة فحص في البيوت تشمل 80 ألف نسمة في محاولة لوقف انتشار السلالة الجديدة من الفيروس.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، إن برلين تدرس خيارات لاعتماد “جوازات سفر التطعيم” لتحديد الأشخاص المحصنين ضد “كوفيد 19”، وسط دعوات لإعادة فتح الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي. الى ذلك، قال الوزير المسؤول عن برنامج التطعيم ضد كورونا في بولندا إن كبار السن لن يتلقوا لقاح أسترازينيكا، لكنه أضاف أن قرارا نهائيا سوف يصدر بعد توصيات خبراء طبيين. من جهتها قالت النمسا إنها ستخفف العزل العام وتسمح بإعادة فتح المتاجر التي لا تبيع سلعا ضرورية والمدارس. في تركيا قال وزير التعليم ضياء سلجوق إن المعلمين سيتلقون اللقاحات المضادة لمرض “كوفيد19” في فبراير مع الاستعداد لإعادة فتح المدارس تدريجيا بدءا من الأول من مارس.

آسيويا، ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية أن مناطق كثيرة في الصين تعتزم تعليق التجمعات الدينية خلال إجازات عيد الربيع القادمة للحد من انتشار فيروس كورونا. من جهتها حذرت سلطات هونج كونج من أنها قد تقتحم المنازل في أي من المناطق المحظورة التي تخضع للاختبارات، وذلك في حال تم الاشتباه في وجود افراد بالمنزل ورفضهم فتح الباب.