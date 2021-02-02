جماهير رجاء بني ملال تصف المكتب المسير بـ”مجموعة من الفاشلين” وتطالب بثورة داخل النادي

جدة - عبدالحي حسين - طالب “ستار بويز” الفصيل، المساند لفريق رجاء بني ملال، المكتب المسير بإحداث تغييرات في طريقة التسيير، وإخراج الفريق من أزمته، والعودة به إلى القسم الوطني الأول.

الفصيل المساند للفريق، أكد في بلاغ له، أن الفريق يحتاج، حاليا، للتغيير، ٱما داخل الطاقم التقني، أو على مستوى بعض اللاعبين، أو داخل المكتب المسير، مضيفا أنه يجب التعجيل بالعمل على هذه النقاط تفاديا لأي تصعيد مرتقب، وقد لا تحمد عقباه.

البلاغ وصف المكتب المسير بـ”مجموعة من الفاشلين”، ذوي سوابق في هدم أسوار القلعة الخضراء، ويلقون باللوم على المكتب السابق في ما يخص الديون المتراكمة على الفريق، على الرغم من أنهم قبل أن يمسكوا بزمام الأمور، كانوا على دراية بالوضعية المالية.

وطالب البلاغ بحل مشكلة اللاعبين، غير المؤهلين، والقيام بتعاقدات في المستوى، وحل جميع مشاكل الفريق على رأسها توفير السيولة المادية، والبحث عن مستشهرين، والعديد من النقاط، التي تجعلنا نتساءل باستغراب عن القيمة المضافة للمكتب الحالي.

وجدير بالذكر أن الفريق الملالي يحتل المركز الرابع بـ10 نقط، من 8 مقابلات، فاز بـ3، وتعادل بواحدة، وانهزم في 4.