بين الراب والراي والأغنية العصرية.. تصنيف يوتوب لبداية 2021 يمنح الأفضلية للمجرد وطوطو

جدة - عبدالحي حسين - عكس تصنيف “يوتوب” لأكثر أعمال الفنانين استماعا، منذ بداية عام 2021، تنوع الأصناف، التي يفضلها الجمهور المغربي بين الأغنية العصرية، والراب، والراي.

ويمثل صنف الأغنية العصرية في التصنيف، سعد لمجرد، الذي احتل الرتبة الأولى بـ42.4 مليون مشاهدة حققتها قناته، خلفه بهاوي بـ 34.4 مليون مشاهدة.

وينعكس مدى إقبال الجمهور المغربي على أغاني الراب، من خلال عدد المشاهدات، التي حصلت عليها قناة “الغراندي طوطو”، المحتل للمركز الثالث بـ17.7 مليون مشاهدة، وعبد الغفار، الذي احتل الرتبة السابعة، بعدد مشاهدات بلغ 7.65، ثم أنكوني، الذي احتل الرتبة الثامنة بـ7.33 مليون مشاهدة.

الراي كذلك حاضر في التصنيف مع الجزائري موح ميلانو، الذي احتل المرتبة الرابعة بـ16. 4 مليون مشاهدة، وأيمن السرحاني صاحب الرتبة الخامسة بـ12.3 مليون مشاهدة.

وفي ما يلي تصنيف أكثر الفنانين استماعا على يوتوب في بداية عام 2021:

1. سعد لمجرد 42.4 مليون مشاهدة

2.زهير بهاوي 34.4 مليون مشاهدة

3.الغراندي طوطو17.9 مليون مشاهدة

4.موح ميلانو ب16. 4 مليون مشاهدة

5.أيمن السرحاني 12.3 مليون مشاهدة

6.بلمير 10.7 مليون مشاهدة

7عبد الغفار 7.65 مليون مشاهدة

8.أنكوني 7.3 مليون مشاهدة

9. الشاب بلال 6.54 مليون مشاهدة

10. لحر 6.5 مليون مشاهدة