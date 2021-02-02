أمل التمار تحكي عن وفاة زوجها زمن الجائحة.. وعن دخولها “يوتوب”: أنقل قصصا نسائية واقعية – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - قالت الفنانة أمل التمار إن دخولها عالم “يوتوب”، يمكنها من نقل قصص واقعية عايشتها أثناء عملها الجمعوي، ويشكل كذلك حلقة وصل بينها، والجمهور.

وحكت التمار في حوار مع “اليوم 24” عن فقدانها زوجها في زمن الجائحة، الذي تغيب فيه الجنائز، مؤكدة أن الجنازة غير مهمة مقارنة مع ألم الفراق في حد ذاته.

وتحدثت أمل التمار عن تجربة فنية جديدة، خاضتها مع نجوم كبار، تبث شهر رمضان المقبل، كمسلسل بعنوان “سالف عذرا”، من إخراج جميلة البرجي بنعيسى، وسيناريو أحمد بوعروة.

وناشدت التمار كتاب السيناريو، والمخرجين، الالتفات إلى رواد التمثيل في المغرب، ومنحهم فرص عمل في المسلسلات، والأفلام الجديدة.