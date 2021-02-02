“شارجور” يتسبب في حريق مهول في إحدى الشقق السكنية في بني ملال

جدة - عبدالحي حسين - تسبب شاحن هاتف محمول، في حريق مهول، اليوم الثلاثاء، بإحدى المنازل في حي الهدى وسط مدينة بني ملال.

وحسب مصادر”اليوم24″، فإن شاحنا للهاتف “شارجور”، تسبب في اندلاع الحريق في المنزل المذكور، الذي استنفر مصالح الوقاية المدنية، والسلطات، ومصالح الأمن.

وأضاف المصدر ذاته أن الحريق لم يخلف أي خسائر في الأرواح، بينما تسبب في خسائر مادية كبيرة في المنزل المذكور.

وفور علمها بالخبر، حلت عناصر الوقاية المدنية في عين المكان، وعملت على إخماد الحريق، الذي كاد ينتقل إلى منازل أخرى مجاورة، فيما تم فتح تحقيق في ظروف، وملابسات الحادث.