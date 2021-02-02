فحص للمواد المحظورة يطيح بأبو زعيتر.. وصفة طبيبه تتسبب في إيقافه لأشهر

جدة - عبدالحي حسين - أوقفت الوكالة الأمريكية “USADA”، المقاتل والبطل المغربي، أبو بكر زعيتر، لمدة 7 أشهر، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.

وأكدت الوكالة المختصة في مكافحة المنشطات، في بيان نشرته على الموقع الرسمي لها، يوم أمس الاثنين، ظهور إيجابية اختبارات الكشف عن المنشطات الخاصة بأبو بكر زعيتر.

وأفاد البيان نفسه أن أبو بكر زعيتر، تعاطى مادة “تاموكسين” المحظورة، وفشل في اجتياز 4 اختبارات دوائية منفصلة.

وقدم أبو زعيتر وثائق طبية للوكالة، توضح أن الطبيب هو من وصف له المادة، الأمر الذي أدى لتخفيف عقوبة إيقافه.

وإيقاف أبو زعيتر انطلق من غشت الماضي، تاريخ أول فحص منشطات أجراه.