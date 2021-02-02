بين المغرب وهولندا.. اختبارات تجريبية لإنتاج الماء الشروب من رطوبة الهواء

جدة - عبدالحي حسين - عقد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، وسفير هولندا بالمغرب، جيروين رودنبورغ، أمس الاثنين، بالرباط، اجتماعا للوقوف على سير مشروع الشراكة (المكتب/أوروسافيتي غروب)، الرامي إلى إنجاز مشروع نموذجي لإنتاج الماء الشروب انطلاقا من رطوبة الهواء باعتماد تكنولوجيا مبتكرة.

وأوضح المكتب في بلاغ صحفي أن اللقاء المذكور مكن، أيضا، من استعراض مشاريع التعاون، وآفاق تعزيزها في المستقبل، مشيرا إلى أن المشروع المذكور، الذي هو موضوع شراكة شاملة موقعة، في ماي 2019، يندرج في إطار عمليات البحث والابتكار، التي أطلقها المكتب، والهادفة إلى تطوير مهاراته في ما يتعلق باعتماد التكنولوجيات الجديدة في مجال الماء الصالح للشرب.

وأضاف المصدر ذاته أن العمليات المذكورة، تهم، أيضا، إنتاج الماء الشروب انطلاقا من مصادر غير تقليدية (رطوبة الهواء، والمياه قليلة الملوحة)، وذلك بهدف إمداد المراكز الصغرى، التي تعاني ندرة المياه السطحية.

وتنص اتفاقية الشراكة بين الجانبين على اختبار، وتركيب 5 وحدات تجريبية في مواقع مختلفة من المملكة.

ويوجد المشروع الأول قيد التجريب في المعهد الدولي للمياه والتطهير، التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الرباط، وهو منصة للبحث، والابتكار، والتكوين في مهن المياه والتطهير على الصعيدين الوطني، والدولي.

وستكون النتائج الأولى للاختبار المذكور متاحة في غضون شهر، وستحدد المعالم الرئيسية الثلاثة لاتخاذ القرار، الخاص بالاستخدام على نطاق أوسع، في ما يتعلق بالتكلفة، وكمية، ونوعية المياه المنتجة.