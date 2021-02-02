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إصابة رئيس ريال مدريد بفيروس كورونا

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محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلن نادي إصابة رئيسه فلورنتينو بيريز بفيروس ، بحسب بيان رسمي، صدر، اليوم الثلاثاء.

وقال ريال مدريد إن فحص ”فلورنتينو بيريز أعطى نتيجة إيجابية لفحص كورونا، الذي يخصع له بشكل دوري على الرغم من عدم ظهور أعراض عليه“.

وكان فريق ريال مدريد الإسباني قد أعلن، في 22 يناير الماضي، إصابة مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان بفيروس كورونا المستجد.

وتزامنت إصابة رئيس ريال مدريد بفيروس كورونا، مع ظروف غير مستقرة في فريق ريال مدريد، الذي لم يحقق نتائج إيجابية في آخر مبارياته، مع وجود أخبار عن نية المدرب زين دين زيدان في مغادرة الفريق الملكي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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