العراق يقرر تقديم المساعدة للشعب اللبناني

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، إن "مجلس الوزراء وافق على تقديم المساعدة للشعب اللبناني بإطار تعاون يتعلق بتجارة زيت الوقود الثقيل".

وفي شأن آخر، قال ناظم إن "مجلس الوزراء ناقش تقرير الأمانة العامة بشأن نتائج المنهاج الحكومي وصوت على ربط السيطرات الخارجية بوزارة الداخلية للحد من التهريب والفساد في المنافذ الحدودية".



وأضاف ناظم أن "مجلس الوزراء صوت على معالجة 6000 متعاقد مع المفوضية"، مشيراً الى أن "الموازنة قيد التدارس والنقاش في مجلس النواب".