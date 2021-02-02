مجلس الوزراء يتخذ اجراءات وقائية جديدة ويحدد موعد وصول 'لقاحات كورونا'

بغداد - ياسين صفوان - أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الثلاثاء، أن العراق سيستلم مزيداً من لقاحات كورونا نهاية الشهر الجاري، مشيراً الى الزام الوزارات والمؤسسات والمواطنين بارتداء الكمامات والتباعد.



وقال ناظم خلال مؤتمر صحافي، إنه "تم الزام الوزارات والمؤسسات والمواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي"، مؤكداً أن "مجلس الوزراء شدد على منع التجمعات والمناسبات التي يتحشد فيها المواطنون ومنع أي صيغة للتجمع والحشود مهما كان سببها".

وأضاف أن "هناك متابعة حثيثة لإيجاد صيغة تعاون بين الوزارات ومفوضية الانتخابات"، مشيراً الى أن "العراق سيستلم مزيداً من لقاحات كورونا نهاية الشهر الجاري".

وتابع أن "مجلس الوزراء صادق على محضر لجنة أمر ديواني يستأنف فيه إعادة العمل بالعديد من المستشفيات"، مؤكداً أن "منهاج الحكومة الحالية مختصر ومهمتها تقتضي بإقامة الانتخابات واستعادة هيبة الدولة".