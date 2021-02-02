سلام المغرب وإسرائيل..أول اتصال بين أشكنازي وبوريطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دشن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، اليوم الثلاثاء، أول اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وقرر الوزيران العمل معا من أجل تسريع تنفيذ الاتفاقيات بين إسرائيل ومملكة المغرب.

وقال أشكنازي في تغريدة على حسابه في "تويتر" إنه : "أجريت أول محادثة ودية ودافئة اليوم مع نظيري المغربي ناصر بوريطة".

وأضاف: "اتفقنا على العمل معا من أجل تسريع تنفيذ الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل"، مشيرا إلى أنه "ناقشنا أيضا زيادة التعاون الثنائي وكذلك القضايا الإقليمية الأوسع".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال ترامب إن "الجانبين اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة"، مؤكدا أن "الخطوة تعد إنجازا هائلا للسلام بمنطقة الشرق الأوسط".

وبموجب الاتفاق، يقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة، وسيستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات بين البلدين.

وكانت إسرائيل والمغرب تبادلا فتح المكاتب الدبلوماسية في الرباط وتل أبيب في التسعينيات حتى عام 2000.