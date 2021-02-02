صراع الأجنحة ببرلمان خامنئي يتجاهل "أفواه الإيرانيين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصاعد الخلاف بين أجنحة النظام الإيراني في طهران، ما انتهى برفض البرلمان لمشروع ميزانية حكومة الرئيس حسن روحاني.

ويهيمن على البرلمان الإيراني التيار المحافظ المدعوم من المرشد علي خامنئي، والذي يقود صراعا سياسيا مع الإصلاحيين قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة العام المقبل.



ورفض البرلمان، الثلاثاء، جاء بأغلبية 148 صوتا مقابل 99 بينما يبدو أن المحافظين، الذين يسيطرون بالفعل على البرلمان والقضاء، مستعدون للفوز بالرئاسة في الانتخابات التي تجرى في يونيو/حزيران.

ولا يستطيع روحاني الترشح بعد أن قضى فترتين متتاليتين كل منهما أربع سنوات.

وتحجج معارضو الميزانية التي سبق أن عدلتها لجنة برلمانية بوجود عجز كبير فيها فضلا عن توقعات الدخل النفطي غير الواقعية سيثقلان كاهل الاقتصاد المتضرر بشدة بالفعل من العقوبات الأمريكية.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع ميزانية جديدا في غضون أسبوعين.

وقال مشرعون بارزون لوكالات أنباء إيرانية إنه إذا لم يتم حل هذه الأزمة المالية، فسيتعين تمرير ميزانية مؤقتة لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.