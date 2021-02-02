الوكالة الذرية تحذر من تخصيب إيران لليورانيوم بأجهزة طرد متطورة في "نطنز"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

ذكر تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء، حصلت عليه رويترز، اليوم الثلاثاء، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة آي.آر-2إم، في منشأة تحت الأرض في نطنز، في انتهاك لاتفاقها مع قوى عالمية.

وقال التقرير الذي يحمل تاريخ، أمس الإثنين، إن إيران تخصب اليورانيوم بالفعل في مجموعة تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2إم في المنشأة. وأبلغت طهران الوكالة الدولية، في ديسمبر كانون الأول، أنها تعتزم تركيب ثلاث مجموعات أخرى من هذه الأجهزة هناك، منها مجموعة تعمل بالفعل.

وورد في التقرير السري، أن ”الوكالة تحققت أيضا من أن تركيب المجموعة الثانية المذكورة سلفا من أجهزة الطرد المتطورة الثلاثة آي.آر-2إم يقترب من الاكتمال، فيما بدأ تركيب المجموعة الثالثة من هذه الأجهزة“.

وفي السياق، قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لديها الآن مجموعتان من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، بطاقة تخصيب تبلغ أربعة أمثال قدرة الأجهزة السابقة التي كانت تعمل في الموقع النووي في ”نطنز“.

وأضاف كاظم غريب آبادي على ”تويتر“، ”بفضل دأب علمائنا النوويين، تعمل الآن بنجاح في نطنز مجموعتان من 348 جهاز طرد مركزي من طراز آي.آر-2إم تبلغ قدرتهما نحو أربعة أمثال (أجهزة) آي.آر-1“.

وتابع: ”كما بدأ تركيب مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-6 في فوردو. وهناك المزيد قريبا“.