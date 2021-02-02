تعرف على توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س أحيانا.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا و متوسطا أحياناً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:26 والمد الثاني عند 05:46 والجزر الأول عند الساعة 10:25 والجزر الثاني عند الساعة 23:04 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 13:54 والمد الثاني عند الساعة 01:47 والجزر الاول عند الساعة 07:49 والجزر الثاني عند الساعة 19:23 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 25 15 95 40

دبــي 26 16 90 30

الشارقة 27 14 90 35

عجمان 26 16 85 35

أم القيوين 25 13 85 35

رأس الخيمة 25 16 80 25

الفجيرة 26 17 65 20

العين 26 13 90 25

ليوا 25 11 90 30

الرويس 24 13 85 35

السلع 24 12 85 40

دلما 24 17 75 50

طنب الكبرى 25 18 75 45

طنب الصغرى 25 18 75 45

أبو موسى 25 18 75 45