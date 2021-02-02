شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح «سبوتنيك V» الروسي يثبت فعاليته بنسبة تزيد على 91 % والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أفادت «ذي لانسيت» الطبية العالمية، في تقريرها الثاني حول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا «سبوتنيك V»، بأنه فعال بنسبة 91.6%..

وأكدت الصحيفة أن «سبوتنيكV» آمن بدرجة عالية وفعال، ويوفر الحماية الكاملة ضد حالات جميع COVID-19 الحادة، واستغرق أشهراً لعلماء المناعة الروس، مع المتطوعين الذي وصل عددهم إلى 19 ألفاً و866 لإكمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي أكدت فاعليتها بنسبة 91.6%.