شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يدعو الحكومة لدعم رجال الأعمال وإزالة معوقات الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة لدعم رجال الأعمال عن طريق إزالة كل العقبات التي تواجههم وتنهى مشكلاتهم وخاصة في مجالات الصناعة والتصدير وغيرها من المجالات الأخري، مطالبا في الوقت ذاته أن تتغير الصورة الذهنية لدى البعض عن رجال الأعمال.

وأكد تيسير مطر، أن القطاع الخاص يلعب دورًا كبيرُا فى خفض نسبة البطالة وزيادة الإنتاج والصادرات، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يساعد بشكل رئيسي في النمو والتنمية بالبلاد، مشيدا بالتصريحات التي تصدر من وقت لآخر من الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم فيها القطاع الخاص وخاصة عندما شكرهم على مواقفهم الوطنية خلال أزمة كورونا.

وتابع تيسير مطر:" الدولة وحدها لن تستطيع القيام بكل شيء ومن هنا يتبين للجميع دور رجال الأعمال مضيفا: "على الحكومة توفير المناخ الملائم للمستثمرين المصريين وغيرهم من الأجانب، وأن تستفيد بتجارب الدول الأخرى في التعامل مع المستثمرين".