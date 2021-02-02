شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الأوقاف للنواب: وفد مصرى للوعاظ موجود بالسودان منهم 5 سيدات لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن وجود وفد مصرى من علماء الوزارة بالسودان الآن، ومنهم 5 واعظات لأول مرة فى تاريخ الوطن العربى، يعلمن السودانيات أصول الدين، لافتًا إلى أنهم بالأمس كانوا بالسودان واليوم فى النيل الأبيض وشمال درافور.

جاء ذلك فى بيان الوزير الذى يعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.

وتابع قائلا: "هناك تعاون مع وزير الأوقاف السودانى المستنير فى مواجهة التطرف"، مضيفًا أن الوفد المصرى من الأئمة موجود فى السودان لمدة 12 يوما.

وأضاف: "هناك اهتمام بدور مصر الريادى فى الخارج فلدينا جامعة تتبع وزارة الأوقاف بكازخستان وحصلت على الجودة، ولدينا مبعوثين من الوزارة فى معظم الدول الأفريقية ودول جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطي، ولدينا مراكز ثقافية تقوم بدور كبير جدا".