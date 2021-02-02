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مصرع ربة منزل دهسًا تحت عجلات قطار بالشرقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
لقيت ربة منزل، مصرعها، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطها أسفل عجلات قطار بالقرب من مزلقان قرية الجُديدة بمنيا القمح بالشرقية.
كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بمصرع "منال.م.ا" 70 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بقرية الجُديدة بمنيا القمح؛ إثر سقوطها أسفل عجلات قطار بالقرب من مزلقان القرية.
وتبين أنه أثناء محاولة العجوز عبور قضبان السكك الحديدية من مكان غير مخصص لعبور المشاة، صدمها القطار.
جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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