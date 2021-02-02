نائب يطالب وزير الأوقاف بدفع فواتير الكهرباء لجميع المساجد دون استثناءات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

علق النائب الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، والنائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على بيان وزير الأوقاف خلال الجلسة العامة أمام مجلس النواب اليوم.

ووجه البياضي، عدة أسئلة للوزير قائلاً: في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر لماذا لا تستثمر الوزارة في محافظ مالية للإقراض الصغير والمتوسط؟ وهناك تجارب مشابهة ناجحة في الهند والكويت.

وطالب البياضي الوزير بتوجيه جزء من أموال الأوقاف للصحة والتعليم قائلا: رأينا في أزمة كورونا أن المساجد والكنائس قد أُغلقت والناس يبحثون بصعوبة عن مستشفى ويلهثون وراء العلم والبحث العلمي لإيجاد لقاح أو علاج.

وتساءل البياضي: قامت وزارتكم برفع إيجارات الأراضي الزراعية ووصلت الزيادات لخمسة أضعاف في السنوات الأخيرة! مما تسبب في تبوير بعض الأراضي! فهل هذه الأراضي وًهبت للخير والبر ومساعدة الفلاحين ؟! أم لتتربح منها الوزارة ؟!.

ووجه البياضي سؤالاً آخر للوزير، عن انتشار الفتاوي والدعاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما أطلق عليهم دعاة الانترنت والكثير منهم غير مؤهلين علميا و ينشرون أفكارا مغلوطة أو هادمة، والوزير كثير اللقاءات في إذاعة القرآن الكريم ولكنني أزعم أن النسبة الأكبر من الشباب ليسوا من مستمعي الإذاعة، فماذا فعلت الوزارة للتواصل معهم؟.!

ووجّه البياضي سؤالاً حول محفّظي القرآن الذين يدخلون البيوت لتعليم النشء وبعضهم غير مؤهل أو لديهم أفكاراً خاصة، فهل هناك تدريب أو تصريح لهؤلاء؟

واختم البياضي أسئلته بسؤال عن امتناع الوزارة عن دفع فواتير الكهرباء للمساجد التي بها أجهزة تكييف، مطالبا وزير الأوقاف بمراجعة هذا القرار وتغييره إذ أن التكييف في ظل ارتفاع درجات حرارة الصيف لم يعد رفاهية، وختم قائلا: أرجو ألا تغادر هذه القاعة قبل أن تتعهد بإلغاء هذا القرار والالتزام بدفع فواتير الكهرباء لجميع المساجد بلا استثناء.