بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع وشركة متخصصة في الخدمات الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفعيل خطوات التحول الرقمي والميكنة، وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع، وشركة مالتي ليفل للتكنولوجيا، التي تعد من كبرى الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والخدمات الخاصة بحلول الدفع وتصميم وتصنيع الأجهزة الذكية المتنوعة.

وأوضح التراس، أن مجالات التعاون تتضمن رسم الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي والمنتجات المقترحة، ودراسة المواصفات الفنية لمشروعات التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، بما يخدم توجهات الدولة والقطاعات المختلفة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تصميم وتصنيع الأجهزة ومكوناتها والتعاون مع الجهات المختلفة، فضلا عن وضع الخطط التنفيذية ومتابعتها، بما يهدف مجالات التعاون المشترك.

وأوضح التراس، أن مجالات التعاون تتضمن تدريب الكوادر البشرية ونقل وتوطين المعرفة المتخصصة في هذا المجال، مؤكدا اننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات جديدة وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في مجال التحول الرقمي وأنظمة الخدمات الإلكترونية المتطورة.

من جانبها، أعربت "لبنى الصايغ" العضو المنتدب لشركة مالتي ليفل للتكنولوجيا، عن ثقتها في نجاح هذا التعاون، وذلك لما تتمتع به الهيئة العربية للتصنيع من إمكانيات تكنولوجية متقدمة، ودعم مستمر لمشروعات التحول الرقمي، لافتة إلى أن الشركة ستقدم أفضل وأحدث الحلول المتخصصة لتعزيز مجهودات العربية للتصنيع للتحول الرقمي والأنظمة الحديثة للخدمات والتجارة الإلكترونية، طبقا لتوجيهات واحتياجات القطاعات الحكومية وغير الحكومية باستخدام أحدث النظم والمعدات التكنولوجية.