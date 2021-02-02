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ألمانيا: ضبط حشيش بقيمة 1.3 مليون يورو داخل سيارة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة ضبطت 130 كيلوجراماً من الحشيش بقيمة 1.3 مليون يورو خلال فحص عشوائي لسيارة.
وأفاد بيان للشرطة بأن الفحص جرى في 28 يناير الماضي على أحد الطرق السريعة بين مدينتي ماجدبورج وهانوفر.
وتم العثور على العديد من الحقائب المخصصة للصالات وحقائب السفر، والتي كانت ممتلئة بحزم مغلقة من الحشيش في صندوق السيارة وعلى المقاعد الخلفية للسيارة. وأكد اختبار سريع أجري في مكان الحادث أن المادة المضبوطة غير قانونية.
وتم اعتقال السائق وراكب كان بجواره، وبدأت السلطات التحقيق. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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