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مجلة ذي لانسيت الطبية: لقاح “سبوتنيك في” الروسي فعال بنسبة 91.6%

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 04:14 مساءً - منذ 51 دقيقة

لقاح سبوتنيك

أظهرت نتائج نشرتها، اليوم الثلاثاء، مجلة ”ذي لانسيت“ الطبية، وصادق عليها خبراء مستقلون، أن لقاح ”سبوتنيك في“ الروسي، الذي اتهمت روسيا بأنها لم تعتمد الشفافية بشأنه، فعال بنسبة 91.6% ضد كوفيد-19.

وقال أخصائيان بريطانيان هما البروفيسور إيان جونز وبولي روي، في تعليق مشترك ورد في دراسة ذي لانسيت: ”إن النتائج الواردة واضحة، وتمت برهنة المبدأ العلمي الذي يقوم عليه اللقاح؛ ما يعني أن لقاحا إضافيا يمكن أن ينضم الآن إلى المعركة لخفض انتشار كوفيد-19“.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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