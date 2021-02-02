مجلس المستشارين يسعى إلى أن يكون أول مؤسسة دستورية تستكمل شروط تفعيل قانون الطابع الرسمي للأمازيغية

جدة - عبدالحي حسين - أعلن مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه يستعد ليكون أول مؤسسة دستورية تستكمل شروط تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وقال المجلس ذاته، في بلاغ له، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مكتبه، أمس الاثنين، إن بروتوكول التعاون بين مجلس المستشارين، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، سيحين، ويُوقَع على بروتوكول تعاون جديد.

وأوضح المجلس نفسه أنه بذلك، سيكون مجلس المستشارين أول مؤسسة دستورية تستكمل شروط تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وكان مكتب مجلس المستشارين قد صادق على مخطط عمل حول كيفيات، ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية للمجلس، وأجهزته بتاريخ 18 يناير 2021.