سفير الإمارات لدى واشنطن: واثقون من إتمام صفقة "إف 35"

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 فبراير 2021

قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، إنه واثق من إتمام صفقة بيع مقاتلات "إف 35" إلى بلاده بعد مراجعة إدارة الرئيس جو بايدن بعض مبيعات الأسلحة المعلقة لحلفاء واشنطن. وفقا لسكاي نيوز.



وأوضح العتيبة خلال منتدى عبر الإنترنت نظمه معهد واشنطن، الاثنين: "فعلنا كل شيء كما يجب، وسيكتشفون ذلك فور استكمال المراجعة، وستتم (الصفقة)".

ووصف السفير الإمارات المراجعة الأمريكية بأنها "شكلية".

وتابع: "لا يزال كل شيء يسير في مجراه في الوقت الذي تجري فيه المراجعة. أنا واثق أن الأمر سينتهي في المكان المناسب".

وأضاف الدبلوماسي: "إذا كنتم ستصبحون أقل وجودا ومشاركة في الشرق الأوسط، فلا يمكنكم في الوقت نفسه حرمان شركائكم، الذين تتوقعون منهم بذل المزيد، من الأدوات".

وفي آخر يوم لدونالد ترامب في السلطة، وقع الرئيس السابق اتفاقات لبيع ما يصل إلى 50 طائرة من طراز "إف 35"، و18 طائرة مسيرة مسلحة، ومعدات دفاعية أخرى للإمارات، في صفقة قيمتها 23 مليار دولار.

وفي ديسمبر الماضي، رفض مجلس الشيوخ محاولات لوقف الصفقة.