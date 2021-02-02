المساعدات الإماراتية تصل 128 دولة وتدعم 1.7 مليون عامل في الخطوط الأمامية لمحاربة كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 فبراير 2021

أكدت هند مانع العتيبة، مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه منذ بداية أزمة كوفيد 19، دعمت دولة الإمارات أكثر من 128 دولة في معركتها ضد الوباء، وفقا للبيان.



وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر إن الدولة دعمت 1.7 مليون عامل في الخطوط الأمامية لمحاربة الفيروس، وفق أحدث تقرير لوزارة الخارجية الإماراتية عن الجهود العالمية التي تبذلها الدولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة كوفيد 19.

ووفقاً للتقرير حولت الإمارات العربية المتحدة مركز ExCeL London أكبر موقع للمعارض والمؤتمرات في العاصمة لندن، إلى مستشفى ميداني للطوارئ لعلاج المرضى المصابين بكوفيد 19 تم تسميته بمستشفى NHS Nightingale، وهُيئت المنشأة الجديدة التي تتسع لـ 4000 سرير لتكون قادرة على توفير مجموعة شاملة من مرافق الدعم الطبي. وتغطي دولة الإمارات العربية المتحدة التكاليف المرتبطة بتشغيل هذا المركز.

في 5 أبريل 2020، سهلت الإمارات عودة 345 سائحًا بريطانيًا كانوا يزورون الإمارات، حيث تقدم السفير البريطاني في الإمارات باتريك مودي حينها، بالشكر الجزيل لطيران الإمارات وللسلطات الإماراتية التي ساعدت في تحقيق ذلك .

في 30 أبريل 2020، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشحن 60 طنًا من المساعدات الطبية العاجلة ومعدات الحماية الشخصية إلى هيئة الخدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة لمساعدتهم على مكافحة الوباء.

وفي 5 يونيو 2020، تبرعت دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 6.6 طن من المواد إلى المملكة المتحدة والتي ستمكن الدولة من إنتاج ملايين من معدات الحماية الشخصية.

وبعد أول انتشار لوباء كوفيد 19 في ووهان، قدمت الإمارات الإمدادات الطبية، بما في ذلك الأقنعة والقفازات، إلى الصين.

وفي 26 يناير 2020، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة هامة للصين قال فيها : " نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس " كورونا " .. نحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة .. دولة الإمارات وفي إطار نهجها الانساني على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس. "

وفي 4 مارس 2020، كجزء من مبادرة وطن الإنسانية الإماراتية، قامت دولة الإمارات بإجلاء 215 شخصًا من مختلف الجنسيات من مقاطعة هوبي الصينية إلى مدينة الإمارات للخدمات الإنسانية في أبو ظبي، حيث تلقوا التقييم والرعاية الطبية اللازمة.

وإجمالا بلغت المساعدات الإماراتية:

1742 طن من المواد الطبية والغذائية

128 دولة استفادت من المساعدات الإماراتية

1.7 مليون عامل في الخطوط الأمامية لمحاربة كورونا حصل على المساعدات

182 طائرة مساعدات طبية

3 مستشفيات ميدانية في السودان وغينيا - كوناكري والأردن

10 ملايين دولار مساعدات لمنظمة الصحة العالمية