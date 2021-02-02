العراق يسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 621755 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13068, فيما سجلت 1210 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 594594 حالة, موضحة أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 14093, منهم 184 يرقدون في غرف العناية المركزة.