المغرب ضمن قائمة الدول الأولى عالميا في التلقيح ضد فيروس كورونا

جدة - عبدالحي حسين - حل المغرب ضمن قائمة الدول الأولى، التي دشنت حملات تطعيم مواطنيها باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث جاء في المركز الرابع عشر، وفق إحصائيات الموقع العالمي المختص في متابعة تطورات جائحة كورونا.

وسجلت البيانات أن العدد اليومي لجرعات “كوفيد-19″، المعطاة لكل 100 شخص من إجمالي سكان البلاد، بلغت في المغرب 0.11، وهو المعدل، الذي مكن المغرب من توسط ترتيب القائمة، التي ضمت 26 بلدا.

وأشار الموقع العالمي إلى أن الأرقام المذكورة تبقى نسبية وقد “لا تساوي العدد الإجمالي للأشخاص، الذين تم تطعيمهم”.

وجاء المغرب متقدما على كل من إسبانيا، وألمانيا، وكندا، والبرازيل وفق البيانات المعلنة، فيما تصدرت القائمة إسرائيل، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، وصربيا، والولايات المتحدة الأمريكية.