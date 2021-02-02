في ظل عدم تمكنها من الحصول على شحنة كبيرة من اللقاحات.. الجزائر تسعى إلى إنتاج اللقاح الروسي

جدة - عبدالحي حسين - لم تستطع الجزائر تأمين جرعات كافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولتغطية احتياجاتها منه، في ظل تعثر ولوجها إلى السوق العالمية، تسعى إلى إنتاج “سبوتنيك V” الروسي.

وفي السياق ذاته، كشف المدير العام للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية الجزائرية، كمال منصوري، أمس الاثنين، أن الشروع في إنتاج لقاح “سبوتنيك V” الروسي في الجزائر سيكون، خلال الأسابيع المقبلة.

وقال منصوري إن المحادثات مع الطرف الروسي بلغت مرحلة “متقدمة جدا للشروع في عملية إنتاج لقاح “سبوتنيك V” في الجزائر، وهذا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة”، مضيفا أن الجزائر “ستعمل كمرحلة أولى على تغطية الطلب الوطني من هذا اللقاح ونطمح كمرحلة ثانية إلى تصديره للخارج، خصوصا دول الجوار”.

وكانت الجزائر أكبر دول المغرب العربي قد أطلقت حملة التطعيم، السبت الماضي، بلقاح “سبوتنيك” الروسي في البليدة، بعدما كانت هذه المنطقة بؤرة للوباء في البلاد، خلال مارس الماضي، كما ينتظر أن تركز البلاد على الولايات الأكثر تضررا من الفيروس، قبل تعميم الحملة على كافة الولايات.

الجزائر، التي لم تؤمن سوى 50 ألف جرعة من اللقاح الروسي، ثم 50 ألفا من لقاح أسترازينيكا، أمس الاثنين.