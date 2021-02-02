بدعم من دولة الإمارات.. موريتانيا تدشن جامعة للعلوم الشرعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتح حمد غانم المهيري، سفير دولة الإمارات لدى موريتانيا، مؤسسة المحظرة الشنقيطية الكبرى، وهي أكبر جامعة للعلوم الشرعية في موريتانيا وصرح مهم لتكوين وتأهيل العلماء الوسطيين ودعم ثقافة الاعتدال في موريتانيا وشمال أفريقيا وصمام أمان أمام التطرف والإرهاب.

شُيدت الجامعة بمدينة "أكجوجت" شمال موريتانيا عام 2019 بدعم من دولة الإمارات وافتتحت أبوابها أمام 200 طالب بدأوا في تلقي الدروس.

تعتمد الجامعة على التعليم بالنظم التربوية التي تزاوج بين التعليم التقليدي والعصري وتتميز بتدريس اللغات إلى جانب العلوم الشرعية.