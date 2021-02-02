شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار.. إغلاق المطار الدولي في العاصمة يانجون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يانجون - رويترز

قال مدير مطار يانجون الثلاثاء، إن ميانمار أغلقت المطار الدولي في المدينة، وهو أيضاً المطار الرئيسي في البلاد، بعد انقلاب عسكري.

وقال مدير المطار فون ماينت في تصريح صحفي؛ إن المطار سيظل مغلقاً حتى مايو/أيار، لكنه لم يذكر تاريخاً محدداً.

وذكرت صحيفة ميانمار تايمز أنه تم إلغاء الإذن بالهبوط والإقلاع لكافة الرحلات؛ بما في ذلك الرحلات الإنسانية حتى الساعة «2359 بالتوقيت المحلي» يوم 31 مايو/أيار.