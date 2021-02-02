منظمة الصحة العالمية تدافع عن مهمة فريقها في الصين أمام الانتقادات



جنيف - أ ف ب

أعرب أحد كبار مسؤولي منظمة الصحة العالمية عن استيائه ممن يوجهون باستمرار انتقادات لبعثة خبراء الوكالة الذين أرسلوا إلى الصين، لمحاولة اكتشاف منشأ وباء كوفيد-19.

وبلهجة تنم عن انزعاج؛ سأل مدير منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ الصحية مايكل راين خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «هل هو موقف مسؤول أن تقولوا إنكم لن تقبلوا تقريراً حتى قبل كتابته؟. أن تقولوا إن لديكم معلومات لكنكم لا تشاركونها؟».

وأضاف: «يجب أن ندرك أنه في الوقت الحاضر لدى المجتمع الدولي فريق على الأرض»، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء هي التي حددت قواعد العمل.

وكان راين يرد على سؤال أشار بشكل خاص إلى الانتقادات الحادة التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لموقف الصين يوم الاثنين.

وقال بلينكن في حديث لشبكة إن بي سي: «إلى اليوم، ما زالت الصين بعيدة عن فعل ما هو صحيح عندما يتعلق الأمر بتوفير المعلومات التي يحتاج إليها المجتمع الدولي، وإتاحة تحرك الخبراء في الصين».

وأضاف: أن «كل هذا الافتقار للشفافية وعدم القدرة على الانفتاح؛ يمثل مشكلة كبيرة».

وبدأ فريق من الخبراء من مختلف التخصصات العلمية تحقيقهم الميداني في «ووهان» الصينية يوم الجمعة؛ في محاولة لتحديد مصدر انتقال الفيروس المسؤول عن كوفيد-19 إلى البشر.

وبعد أسبوعين من الحجر الصحي، زار هؤلاء المستشفى الذي عالج المرضى الأوائل لما سيصبح كوفيد-19؛ قبل زيارة السوق الذي يعتقد أن العدوى حدثت فيه.

وأوضح راين أن «هناك تقدماً، ولكن ربما يمكن العثور على جميع الإجابات، وربما لا؛ كما هي الحال في أي تحقيق حول مرض معدٍ، تحصل على إجابات من خلال المعلومات التي تجمعها، وبعد ذلك يطرح هذا مزيداً من الأسئلة، إنه عمل تراكمي».

وخلال المؤتمر الصحفي قالت ماريا فان كيرخوف المسؤولة عن الجوانب التقنية لمكافحة كوفيد؛ إن الخبراء سيزورون معهد ووهان الشهير للحميات، والذي اتهمته إدارة دونالد ترامب بأنه المكان الذي تسلل منه الفيروس.

وزيارة الخبراء حساسة بالنسبة للحكومة الصينية الحريصة على تجنب تحمل أي مسؤولية عن الوباء، كما أنها مهمة بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية التي اتُهمت بأنها «تساهلت مع بكين».