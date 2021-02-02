شكرا لقرائتكم خبر عن سوق أبوظبي يختبر 5700 نقطة ومؤشر دبي يستعيد 2700 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أضافت الأسهم المحلية مكاسب جديدة في ثانية جلسات فبراير/ شباط الثلاثاء، مدعومة بشهية الشراء الأجنبي على أسهم قيادية في انعكاس لتجدد الثقة بالشركات المدرجة، مع استمرار بقاء الأسعار دون قيمتها الفعلية. ولامس مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مستوى 5700 نقطة بعد ارتفاعه 1.12% بينما عاد مؤشر سوق دبي ليكسر 2700 نقطة مع ارتفاعه 1.03% بفعل مكاسب 52 شركة مدرجة في جلسة أمس.

ومن الملاحظ الدخول القوي على أسهم قيادية في العقار، لاسيما «الدار العقارية» في سوق أبوظبي، والتي اجتذبت سهمها 33% من إجمالي سيولة سوق أبوظبي، وقفز بنسبة 5% إلى مستوى 3.77 درهم.

وفي المقابل، استقطب سهم «إعمار العقارية» 27% من سيولة «سوق دبي» وارتفع 2% إلى 3.94 درهم، وبذلك يكون السهمان قد استقطبا 31% من إجمالي سيولة السوقين.

وبلغت سيولة الأسواق 994.8 مليون درهم منها 261.6 مليون درهم في سوق دبي، و733.2 مليون درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 474.9 مليون سهم، توزعت بواقع 163 مليون سهم في دبي و311.9 مليون سهم في أبوظبي.

و تراجعت أسعار أسهم 13 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 7872 صفقة.