شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط نحو 1% الثلاثاء بعد أن أظهر كبار منتجي الخام أنهم يكبحون الإمدادات بما يتماشى تقريبا مع التزاماتهم، لتتواصل المكاسب في سوق أربكها ضعف الطلب خلال جائحة فيروس كورونا.

صعد خام برنت 48 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 56.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0754 بتوقيت جرينتش، في مكاسب لليوم الثالث على التوالي. وارتفع سعر الخام الأمريكي 52 سنتا أو 1% إلى 54.07 دولار للبرميل. كان كلا العقدين ارتفع أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وأظهر مسح أجرته رويترز ارتفاع إنتاج أوبك من الخام للشهر السابع في يناير لكن دون المتوقع.

وجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 25.75 مليون برميل يوميا في يناير، بزيادة 160 ألف برميل يوميا عن ديسمبر.

يقول محللو السوق إن أوبك تظهر مزيدا من الانضباط في الوفاء بالتزاماتها في وقت يهدد فيه ارتفاع إصابات كوفيد-19 أي تعاف للطلب.

من المقرر أيضا تنفيذ تخفيضات طوعية قدرها مليون برميل يوميا من السعودية، أكبر منتج في أوبك، من بداية فبراير وحتى نهاية مارس.

وقال يو.بي.إس «فور تطعيم كتلة حرجة من الناس هذا العام، نعتقد أن الطلب على النفط سيرتفع أكثر» مضيفا أنه «مع سعي أوبك وحلفائها (أوبك+) للإبقاء على إنتاج النفط العالمي دون الطلب، نتوقع استمرار تراجع المخزونات البترولية كذلك».

وتوقع بنك الاستثمار أن يصل سعر خام برنت إلى 63 دولارا للبرميل بحلول النصف الثاني من العام و65 دولارا بحلول الربع الأول من 2022.

(رويترز)