سلطان يهنّئ 20 مدرّساً في جامعة الشارقة بترقيتهم



الشارقة:”الخليج 365”

نقل الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، تهنئة مجلس أمناء جامعة الشارقة برئاسة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورئيس جامعة الشارقة، إلى عشرين عضواً من أعضاء هيئة التدريس، كان مجلس الأمناء، وافق على ترقيتهم إلى الدرجة الأكاديمية الأعلى، خلال الاجتماع الذي عقد أخيراً.

جاء ذلك خلال تكريم أقامته الجامعة بهذه المناسبة، وحضره الدكتور شريف صدقي، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، وأعضاء من هيئة التدريس.

وخلال الكلمة التي ألقاها مدير الجامعة، بهذه المناسبة، هنّأ أعضاء الهيئة التدريسية، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والتوفيق في عملهم. مؤكداً استحقاقهم لهذه الترقيات اعتماداً على أدائهم الأكاديمي ونشاطهم في البحث العلمي وخدماتهم المتميزة للمجتمع. مشيداً بجهودهم المتميزة واهتمامهم بالطلبة، خلال جائحة «كورونا». كما أكد أن تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية، ضمن قاعدة بيانات سكوبس، يأتي نتيجة العمل الجاد والمخلص في البحث العلمي. ودعاهم إلى الاستمرار في أنشطة البحث العلمي الهادفة إلى خدمة المجتمع وتنميته، عبر تناول الموضوعات التي تهمه وتعمل على تلبية متطلبات تنميته. كما حثهم على إشراك الطلبة بكثافة في منظومة البحث العلمي.

شملت الترقيات إلى درجة أستاذ دكتور: الدكتور غازي الخطيب والدكتور وليد متولي، والدكتور قاسم ناصر، والدكتور ناصر النوايسة، والدكتور محمد شمس الزمان، من كلية الهندسة. والدكتور إلياس فرنيني، من كلية العلوم. والدكتور محمد السيد سعد، من كلية الحوسبة والمعلوماتية. والدكتور محمد سمرين، من كلية الصيدلة، والدكتور مؤيد محيي الدين عبيدات، من كلية القانون.

كما شملت الترقيات إلى درجة أستاذ مشارك: الدكتور وليد محمد، والدكتور محمد جمال عرب، والدكتور محمد الشعبي، والدكتور إياد القصير، والدكتور شيخ عتيق الرحمن، من كلية الهندسة. والدكتورة نادية خليفة، من كلية طب الأسنان. والدكتورة هادية رضوان، والدكتورة ليلى الشيخ إسماعيل، والدكتور سيد عزيز الرحمن، من كلية العلوم الصحية. والدكتور خالد بسباس، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. والدكتور شاكر ملحم، من كلية إدارة الأعمال.