شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليار جنيه لتطوير ميناء العين السخنة في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكدت وزارة النقل المصرية أن أعمال إنشاء وتطوير ميناء العين السخنة، مستمرة للانتهاء منها، في المواعيد المحددة، وذلك بهدف تحويل الميناء إلى مركز لوجيستي إقليمي وإفريقي، لخدمة حركة التجارة العالمية، وتبلغ تكلفة هذه الاعمال نحو 20 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن مساحة الميناء تبلغ 23 كيلومتر مربعاً، حيث يعتبر من أهم الموانئ في حوض البحر الأحمر وشرق إفريقيا، مشيرة إلى أن أعمال التطوير تتم بالتزامن مع البدء بتنفيذ القطار الكهربائي السريع، الذي يمتد من العين السخنة إلى الاسكندرية، وصولاً إلى مدينة العلمين الجديدة. وقالت الوزارة، أمس، أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفقد ميناء العين السخنة، حيث رافقه المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحضور الاستشاري المصري لمشروع تطوير الميناء، ورؤساء 42 شركة مصرية تتولى أعمال التنفيذ، طبقاً للمخطط العام، منها 12 شركة تقوم بتنفيذ أعمال الأرصفة والساحات الخلفية، و30 شركة تتولى تنفيذ أعمال الحفر والتكريك.

وأكد الوزير خلال جولته، ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الإنشاء والتطوير، التي تتكلف نحو 20 مليار جنيه، خلال عامين، تزامنا مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحيث يكون المشروع متكاملاً، خاصة وأن منظومة القطار الكهربائي السريع تشمل نقل البضائع من ميناء السخنة إلى جانب نقل الركاب إلى أنحاء الجمهورية، وفقاً لمسار القطار.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة، لتنفيذ المشروعات القومية، خاصة مع الأهمية الكبرى لتعظيم وتطوير كافة الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، لزيادة الناتج القومي ورفع تصنيف الموانئ المصرية، ضمن الموانئ على المستوى العالمي.

وأكد زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التعاون هو بداية جديدة لمشروع ضخم في ميناء العين السخنة، بجهد مشترك مع وزارة النقل، وتنفيذ بأيادٍ مصرية، لتحقيق أعلى معدلات التنمية، وتحويل ميناء العين السخنة إلى مركز لوجيستي إقليمي وإفريقي لخدمة حركة التجارة العالمية.