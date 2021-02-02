شكرا لقرائتكم خبر عن جبالى مطالبا النواب بإظهار المجلس فى صورة طيبة: لسنا أقل من الدول العظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إظهار الصورة الطيبة دوما عن المجلس النيابي الموقر، قائلاً: لسنا أقل من الدول العظمي، مصر دولة عظمي عظيمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة اليوم الثلاثاء لإلقاء وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وذلك بعد ما نقله أحد النواب بشكر الشارع المصري لرئيس المجلس، علي حسن إدارته للجلسات وإعطاء الفرصة لجميع النواب فى كلماتهم للوزراء.

من جانبه، انتقد النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، أن تكون مكافأة الخطباء 160 جنيه شهريا، وعدم رفع مكافآت من ينشر الفكر الوسطي المعتدل بين الشباب، فيما نضطر إلى دفع الملايين لمكافحة الإرهاب، فضلا عن سقوط الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة.

وداعب البرلماني الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والذى حضر الجلسة بقوله : "حتى الشيخ جابر مبياخدش 5 ألاف جنيه شهريا".

تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.