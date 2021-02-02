شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزير الأوقاف: فى مساجد لا فيها عمال ولا مقيم شعائر ولا رقابة على صناديق النذور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة شيرين عبد العزيز، إن "وزارة الأوقاف فى منأى عن باقى الوزارات، فهناك قطع أراضى بالقرى تتبعها بدون أى استغلال رغم أن الأهالى فى أمس الحاجة لخدمات عامة.

وأضافت النائبة مخاطبة وزير الأوقاف بالجلسة العامة لمجلس النواب: "انتم بتضربوا أروع الأمثلة فى التعسير فى استغلال الأراضى التابعة للأوقاف".

وأشارت إلى أن قرية "البنتانون" بشبين الكوم من أكبر القرى فى تعداد السكان، لابد أن يكون بها مدرسة، وتابعت: "قدمنا طلب منذ عام 2014 لاستغلال قطعة أرض تابعة للأوقاف فى عمل مدرسة وفشلنا فى الأمر..سايب الأرض مجمع قمامة بدل ما تتعمل مدرسة".

ولفت النائب أحمد مهنى، إلى غياب الرقابة على صناديق النذور فى بعض المساجد، لافتا إلى أنه هناك صعوبة فى ترميم المساجد الموجودة أسفل المنازل والتى تم ضمها رغم أن صاحب المنزل يرغب فى ترميمها وتحمل النفقات.

وأضاف: "فى مساجد لا فيها عمال ولا مقيم شعائر.. تحت إيديك وزارة أقوى من أى جهاز إعلامى بيدخل كل بيت وقرية والمواطن بيروح المسجد برغبته وعنده استعداد ليتلقى الرسالة".

جاء ذلك خلال تعقيب النواب على البيان الذى القاه وزير الاوقاف عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة