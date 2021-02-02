شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزير الأوقاف: لا نسمع فى خطب الجمعة موضوعات الزيادة السكانية وزواج القاصرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، انتقادات لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على خلفية عدم وصول تجديد الخطاب الدينى بالشكل المناسب للمواطنين، فضلا عن عدم مسايرة قضايا العصر فى الخطب.

ووجه النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتقادات لوزير الأوقاف على خلفية تجديد الخطاب الديني، قائلاً: "نتكلم عن مجهودات فى تجديد الخطاب الدينى، ثم يأتى الوزير ليقول إن هناك ما يقرب من 600 مسجد تم بنائهم بتبرعات ذاتية، لو جهود تجديد الخطاب أثمرت لوجدنا التبرع لـ600 سرير رعاية مركزة، لأن الناس تموت من قلة الرعاية وليس المساجد".

وقال بدر فى كلمته، إن ما طرحه الوزير فى الكتب قضايا نخبوية، ولم تنزل إلى المواطن بشكل مباشر، غير إننا لم نرى ذلك فى خطب الجمعة، فلم نسمع عن القضية السكانية أو الحديث فى صلب القضايا التى تمس الدولة.

ووصف بدر، هيئة الأوقاف بأنها عائق حقيقى يقف أمام التنمية، مشيراً إلى أن "هناك مشاكل لديه وفي كثير من الدوائر بشأن بناء مدارس، قائلا: القاهرة مدينة الـ1000 مأذنة ومحتاجين المليون مستشفى كمان".

فيما انتقد محمد مدينة، عضو مجلس النواب، البيروقراطية والإجراءات المطولة أمام أهالى القرى والنجوع، فى طلبات إحلال وتجديد بعض المساجد علي نفقاتهم الخاصة.

وطالب النائب علاء عصام من تنسيقية شباب الأحزاب، بضرورة العمل على مسايرة الأئمة لمستجدات العصر وقضايا المجتمع، مضيفاً: "لم أرى خطبة عن زواج القاصرات أو عن الممارسات ضد المرأة أو غير ذلك للحفاظ على المرأة المصرية وخاصة الشابات منهن".

وأشار النائب إلى أن بعثات وزارة الأوقاف لأكابر الوزارة، وليست لمن يعملون فى حقل الدعوة أو خطباء المساجد ولكن لقيادات الوزارة، مطالباً بإنشاء هيئة استثمارية لإدارة أموال الأوقاف لأننا لم نرى أى استثمار حقيقى لأراضى الأوقاف.

بدوره، طالب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، وزير الأوقاف بإنهاء إجراءات منح 8 آلاف متر للوحدة المحلية بمدينة ملوى محافظة المنيا بنظام الاستبدال بنفس المساحة فى الظهير الصحراوى الشرقى أو الغربى.

وأوضح عبد الستار، أن هذه المساحة الهدف منها إنشاء مجمع مدارس حكومي لمواجهة كثافة الفصول بملوى والتى تصل إلى 120 طالب فى الفصل الواحد.

وفى سياق مختلف، تسائل رياض عبد الستار عن موقف خطباء المكافأة، قائلا: هل يعقل أن يحصل إمام مسجد على 400 جنيه فقط فى الشهر؟

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة دعم أئمة الأوقاف ماديا ومعنويا، وعمل دورات تدريبية مستمر لمواجهة الأفكار المتطرفة، مطالبا بالإسراع فى خروج كادر الأئمة لدائرة الضوء.