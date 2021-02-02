شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف للنواب: نواجه التطرف بـ"كومكيس" ونرد على السوشيال بـ"تغريدة وبوست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة بذلت جهود كبيرة لمواجهة التطرف والإلحاد، والعمل على حماية النشء الصغير من الأفكار الهدامة والتطرف الفكرى، مع الحرص على توصيل المعلومات للأطفال، وذلك من خلال إصدار كتيبات "كوميكس" لمواجهة التطرف واستخدام الخيال العلمى.

وأضاف جمعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، إن الوزارة تهتم بمواقع التواصل الاجتماعى فهى أداة يمكن استغلالها بالخير أو الشر، وفى هذا الصدد أصدرنا عدد من المطبوعات تحت عنوان "تغريدة وبوست"، لمواجهة المعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا.

وتابع جمعة، أن الوزارة تعمل على مواجهة الإلحاد، فضلا عن التطرف فى جميع الاتجاهات، مؤكدا أنه لن نستطيع القضاء على التشدد واقتلاعه من جذوره، إلا إذا واجهنا التسيب بنفس القوة والحسم، قائلا: "نواجه التطرف سواء كان يمنيا أو يساريا، ولن نستطيع أن نقضى على التشدد ونقتلعه من جذوره إلا إذا واجهنا التسيب والخروج على القيم والتأكيد على قيم الوسطية، والإلحاد ليس فكريا بل موجه وموظف".

وتأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية.