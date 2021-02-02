شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزير الأوقاف: تجديد الخطاب الدينى نسمع عنه فى الغرف المغلقة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، تساؤلا لوزير الأوقاف عن ما قدمته وزارة الأوقاف لمواجهة ما تتعرض له مصر من سموم من بعض الفضائيات من جماعات الفكر المتطرف الذى يغزو عقول أولادنا.

وقال "خليل" خلال تعقيبه على بيان وزير الأوقاف: "لا يوجد تنسيق بين وزارات الأوقاف والثقافة والإعلام بشأن تجديد الخطاب الدينى الذى نسمع عنه فى القاعات المغلقة فقط".

وأوضح النائب محمد هاشم: "سمعت بيان الوزير ولم أجد له شيئا مملوس على أرض الواقع"، لافتا إلى أنه انبهر بالكلام الذى قاله الوزير أثناء عرضه بيان وزارة الأوقاف، مضيفًا: "الوزير جاء بكتب وكأنه جاء للترويج لها"، لافتا إلى وجود تجاوزات مالية كبيرة فى الأوقاف.

وتابع: "الوزير يسمح لمن يأتون من الخارج ببناء المساجد ليدرس بها الفكر المتطرف"، متسائلا "أين نحن من تعيين خريجى الأزهر، فمنذ عشر سنوات لم يتم تعيين أحد وتركت الساحة للمجتهدين ليزداد التطرف ويكثر الشهداء".

وأشار النائب وائل الطحان إلى واقعة بحى المطرية بحوض المسلة بمنطقة الـ54 فدانا فيها إهدار للمال العام وعدم تنسيق بين الوزارات، لافتًا إلى إنه فى 2014 كان هناك مشروعا سيقام على أربعة أفدنة لعمل مجمع كامل للخدمات يضم نقطة مرور وشرطة ومركز صحى وغيرها من الخدمات، ثم فؤجئنا بعد سنتين بإصدار المحافظ قرارا بوقف الأعمال، وعندما سألنا المحافظ كان رده أن وزارة الزراعة هى التى وقفت الأعمال، ولما سالنا الزراعة قالت لم يرد موافقة الأوقاف الجهة المالكة وتساءل النائب عن رد الوزير على هذه الواقعة فأهالى المنطقة فى أمس الحاجة لهذه المشروعات.

جاء ذلك خلال تعقيب النواب على البيان الذى ألقاه وزير الأوقاف عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.