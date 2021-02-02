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ديربي إيطاليا.. الأنتر يواجه يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا

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حمزة المتقي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - يستضيف إنتر ميلان الإيطالى، مساء اليوم الثلاثاء، منافسه يوفنتوس في قمة نارية برسم ذهاب نصف النهائى من بطولة كأس إيطاليا على ملعب “جوزيبى مياتزا”.

ويسعى انطونيو كونتى مدرب إنتر ميلان للتأهل للنهائي كأس إيطاليا، ومواصلة نتائجه الجيدة، بعدما نجح فى إقصاء جاره ميلان بعد الفوز عليه فى الدور ربع النهائى.

ومن جهته، يأمل أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس في استمرار النتائج الإيجابية، خلال الفترة الماضية، حيث استطاعوا الفوز في آخر مباراتين لهم في ، كما حققوا لقب السوبر الإيطالي على حساب فريق نابولي.

يدكر أن إنتر ميلان يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، خلفاً للمتصدر ميلان صاحب الـ 46 نقطة، فيما يأتى يوفنتوس بالمركز الرابع، وفى رصيده 39 نقطة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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